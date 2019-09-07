اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
نيويورك 07 محرم 1441هـ 06 سبتمبر 2019م واس
أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين
وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 69.31 نقطة، أو 0.26%، إلى 26797.46 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.71 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2978.71 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.75 نقطة، أو 0.17%، إلى 8103.07 نقطة.
وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.79 % وناسداك 1.76 % وداو جونز 1.49 %.
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