نيويورك 07 محرم 1441هـ 06 سبتمبر 2019م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباينوأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 69.31 نقطة، أو 0.26%، إلى 26797.46 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.71 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2978.71 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.75 نقطة، أو 0.17%، إلى 8103.07 نقطة.وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.79 % وناسداك 1.76 % وداو جونز 1.49 %.// انتهى //04:08ت م0133