نيودلهي 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واستعرضت ثاني مهمة تقوم بها الهند إلى القمر لنكسة حيث انقطعت الاتصالات بين وحدة الهبوط "فيكرام" والمحطة الأرضية قبل دقائق من هبوطها المقرر يوم السبت على جزء من سطح القمر لم يستكشفه أحد من قبل.وقال كيلاسافاديفو سيفان رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ايسرو):" إن الهبوط كان طبيعيا وتم بحسب المخطط له كما لاحظنا حتى 1ر2 كيلومتر من السطح، وبعد ذلك انقطع الاتصال بين وحدة الهبوط والمحطة الأرضية، يتم الآن تحليل البيانات".وقدم رئيس الوزراء الهندي الذي كان موجودا في مركز التعقب دعمه للعلماء المحبطين قائلا "الهند فخورة بكم.. لقد بذلتم قصارى جهدكم".وكان قد تم إطلاق مهمة القمر "تشاندرايان2" التي تبلغ تكلفتها 142 مليون دولار من قاعدة في جنوب الهند يوم 22 يوليو الماضي، وتضم مركبة الفضاء مركبة مدارية ووحدة الهبوط "فيكرام"، ومسبارا داخل وحدة الهبوط .// انتهى //04:13ت م0134