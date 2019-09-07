الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس البرازيل بــذكــرى استــقــلال بــلادهأمير القصيم: مسابقة الملك عبدالعزيز امتداد لرعاية المملكة لكتاب اللهانطلاق مؤتمر مجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيونإمام الحرم المكي: أفضل صوم بعد رمضان شهر الله المحرمإمام المسجد النبوي: لحظات العمر نعمة تستوجب الشكرهيئة مكافحة الفساد.. تعزيز النزاهة وسيادة القانونإسكان القصيم يبحث احتياج محافظتي الرس وعيون الجواءقيادات الموهوبين تناقش الفرص والتحدياتتطبيق تقنية حديثة لعلاج مرضى السمنة بمستشفى قوى الأمنآل جابر: جهود المملكة والإمارات ركيزة أساسية لإنهاء أزمة جنوب اليمنميليشيا الحوثي تطلق صاروخاً من عمــران ويسقــط في صــعـدةالحكومة اليمنية تحذر من كارثة بيئية وشيكة بسبب تعنت الانقلابيينالحوثي يقايض طلاب اليمن.. الشهادة مقابل التجنيدعون: اعتداء إسرائيل خروج عن قواعد الاشتباكالخارجية التركية تستدعي السفير اللبنانيرحيل موغابي.. محرر زيمبابوي وسجانهاباكستان تهدد بِردّ قويّ على الهند.. وخان يحذر من "كارثة"انتحاري يقتل 10 أشخاصتعاون بحري أميركي - فرنسي// يتبع //06:02ت م0003