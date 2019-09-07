وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لا بديل عن الشرعية) : بينما يتواصل حوار الأشقاء وأصحاب المشروع الواحد في جدة، بين الشرعية وأطراف النزاع في الجنوب اليمني، تؤكد المملكة مجدداً على محددات موقفها الثابت في الملف اليمني. وأول وأهم هذه المحددات أنه لا يوجد أي بديل عن الحكومة الشرعية، ورفض المملكة لإيجاد واقع جديد في اليمن، باستخدام القوة أو التلويح بها.وتابعت : المحدد الثاني هو دعم المملكة للجهود الرامية للحفاظ على مقومات الدولة اليمنية، ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.والمحدد الثالث، هو التصدي بكل قوة لانقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى.وواصلت : وفي هذا الإطار يأتى تأكيد المملكة على التعامل بكل حزم مع أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن، مشددة على أن مجرد محاولة المساس به، تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة.واستطردت : وبينما ترمي المملكة بكل ثقلها وراء نجاح حوار جدة، وتحقيق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على الشرعية واحتواء واستيعاب كل مكونات الشعب اليمني، وتفهم احتياجاتها، فإنها تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في عدن، والمحافظات الجنوبية، وترفض التصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها.. وتشدد على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار والممارسات والانتهاكات التي تمس بحياة اليمنيين.هذا قدر المملكة.. وهذه مواقفها المشهودة إلى جانب الأوطان والشعوب.// يتبع //06:02ت م0004