رياضي / الإسباني رفائيل نادال يصل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
نيويورك 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
وصل الإسباني رفائيل نادال إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الإيطالي ماتيو بريتيني 7-6 و6-4 و6-1 أمس.
وسيلعب نادال في النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف. والتقى اللاعبان مرة واحدة في نهائي كأس روجرز في مونتريال الشهر الماضي وتفوق نادال 6-3 و6-صفر.
وإذا أحرز نادال اللقب في نيويورك فإنه سيصبح على بُعد لقب واحد فقط من السويسري روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا.
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