واشنطن 08 محرم 1441 هـ الموافق07 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري، في مقاطعة خوخوي بالأرجنتين أمس الأول، نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان.حضر اللقاء مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك غرين، ورئيس منظمة الأوبك بالنيابة ديفيد بوهيجيان، ومساعد وزيرة الخارجية بالنيابة لشئون نصف الكرة الغربي جولي تشونغ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأرجنتين إدوارد برادو.وذكر بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاز أن كل من نائب وزير الخارجية و مستشارة الرئيس ترامب أكدا خلال الاجتماع الاهتمام المشترك بدعم تمكين المرأة وتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة، والتي تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام والازدهار والأمن الاقتصادي في كل من الأمريكيتين والعالم.ونقل البيان ترحيب وزير الخارجية الأرجنتيني بإعلان مجلس إدارة ( أوبك ) تصويته لصالح الموافقة على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لإعادة تأهيل وتوسيع الطريق التجاري الأساسي لاقتصاد الأرجنتين.وأكد نائب الوزير سوليفان التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الثنائية بين البلدين، مشيدا بجهود حكومة الأرجنتين في تعزيز تلك الشراكة، كما أشاد بجهود الحكومة الأرجنتينية في تعزيز الممارسات الاقتصادية الناجحة.// انتهى //06:27ت م0009