لندن 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسجدد وزير الدفاع البريطاني بن والاس ونظيره الأمريكي مارك إسبر التزام بلديهما تجاه حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) والعلاقات العسكرية التاريخية التي تربطهما.وأفاد بيان لوزارة الدفاع البريطانية، عقب لقاء جمع والاس وإسبر في لندن أمس ، بأن التزام بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالأمن العالمي سيبقى قويا كما كان طيلة السنوات الماضية.وأعرب الوزيران عن رغبتهما في التصدي للتهديدات العالمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالي الحرب الإلكترونية والفضاء،و مواصلة التعاون بين البلدين عسكريا في أفغانستان وبحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط وأوروبا.// انتهى //07:43ت م0010