طرابلس 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تعيشها منطقة الجنوب، موضحة المعاناة التي يعيشها المواطن بمدن الجنوب في ظل تردي الأوضاع الأمنية ، مشيرة إلى توقف العمل بمركز سبها الطبي بسبب الاعتداء بالسلاح على الأطقم الطبية والعاملين بالمركز في ظل انعدام الأمن، متناولة التحذيرات من السيول مجددا في منطقة غات .وسلطت الضوء على دخول حرب العاصمة طرابلس شهرها السادس دون تحريك جوهري في الموقف العسكري بمحيط العاصمة طرابلس، فيما يزال المجتمع الدولي على موقفه العاجز عن الوصول إلى قرار واضح وحاسم وقابل للتطبيق بشأن تصدير السلاح إلى ليبيا رغم الإجماع على هذا المطلب.وتطرقت إلى تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط أن مخزونات وقود الطيران في المنطقة الشرقية أكثر من كافية لتغطية الطلب، مشددة على عدم انحيازها لأي من أطراف النزاع.ونقلت معاناة المواطنين الليبيين والمقيمين في مطار مصراته جراء إغلاق مطار معتيقة بطرابلس نتيجة القصف الصاروخي المتكرر، مبينة تكدس عشرات المئات من المسافرين في حرارة الشمس أمام المطار من كبار السن ومشايخ مرضى بسبب ضيق صالة السفر أمام تكدس المسافرين مع قلة الدعم اللوجستي لمسافري المنطقة الغربية ومعاناة السفر من مدن الغرب إلى مصراتة وعدم وجود مواصلات نقل.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند أنه لاحل عسكريا في ليبيا ، مفيدا أن بلاده تدعم بقوة جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه الداعية إلى وقف إطلاق النار والعودة الى الحوار السياسي بين الأطراف، منوها أنه سوف يقوم بلقاءات سياسية مع كافة الأطراف خلال الأيام القامة في إطار جهود بلاده لحل الأزمة.// انتهى //07:56ت م0011