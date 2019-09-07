القاهرة 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الاجتماع الذي عقدته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث ترتيبات واستعدادات الوزارات وأجهزة الدولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.ونشرت اتهام وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الحوثيين بأنهم وكلاء لإيران تحركهم من أجل مصالحها، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية وغيرها لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.وتابعت صحف السبت الوضع في جنوب لبنان، مبرزة تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون، من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بلاده.وعرجت على إعلان الاتحاد الإفريقي رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطته وذلك بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.وأشارت إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيين كل أسبوع لكسر الحصار على حدود قطاع غزة.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى وفاة 30 شخصًا جراء الرياح القوية والأمطار الناجمة عن إعصار دوريان الذي اجتاح ولايتي شما وجنوب كارولاينا وجزر الباهما الأمريكية.// انتهى //09:51ت م0015