رابعاً: إحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين للمواسم الأخيرة:ـ بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1438هـ، " 1642 " حاجًّا وحاجةً وعدد المعتمرين " 1005 " معتمرين ومعتمرات.ـ بلغ عدد الحجاج القادمين من دولة قطر في عام 1439هـ، " 365 " حاجًّا وحاجّةً وعدد المعتمرين " 134 " معتمرًا ومعتمرةً.ـ بلغ عدد المعتمرين القطريين في عام 1440هـ " 125 " معتمرًا ومعتمرةً.وعن حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين:حركة دخول من يحملون الجنسية القطرية من تاريخ 10 / 9 / 1438هـ، حتى تاريخ 3 / 9 / 1440هـ، والبيانات الرسمية التالية توضح ذلك:ـ بلغ عدد دخول القطريين للمملكة ُ ( 82462 ) عدد الذكور ( 50324 ) وعدد الإناث (32138) وعدد المتبقي منهم في المملكة ( 3664 ) .ـ كما تلقّت هيئة حقوق الإنسان (16) شكوىً في هذا الشأن حتى إعداد هذا التقرير، واتخذت الهيئة حيالها الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .وحول العمالة وتجديد رخص العمل:ـ اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بثمان لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين.ـ توضح إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنّ عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية (50) منشأةً، وعدد العمالة (94) عاملاً.وقامت وزارة العمل بتقديم (2) نقل خدمات وإصدار رخصة عمل (واحدة)، منذ مطلع العام الميلادي 2019م.وباشرت الإدارة العامّة للحماية الاجتماعية شكوى لمواطن يحمل الجنسية القطرية وتم تقديم الخدمات له حسب الأنظمة واللوائح دون تمييز.// يتبع //10:02ت م0021