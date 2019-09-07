إن الإدعاء بعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة للعمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين داخل المملكة مما يترتب عليه جزاءات وعقوبات على هؤلاء العمّال غير صحيح ولم تتم محاسبة من انتهت صلاحية رخصة إقامته، بالإضافة إلى أنّه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوّافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.وبلغ مجموع الداخل ومجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (191) وافدًا حتى تاريخ 5 / 3 / 2019م، والبيانات الرسمية توضح ذلك:ـ عدد (171) وافدَا داخل المملكة حسب الجنسيات التالية: (47) وافدًا من الهند (39) ذكور إقاماتهم سارية و (8) ذكور إقاماتهم منتهية، و (45) وافدًا من السودان (34) ذكور إقاماتهم سارية و (11) ذكور إقامتهم منتهية، و (39) وافدًا من باكستان (32) ذكور إقاماتهم سارية و (7) ذكور إقاماتهم منتهية، و (11) وافدًا من مصر (9) ذكور و (1) وافدة إقامتها سارية و (1) وافد إقامته منتهية، و (8) وافدين من بنجلاديش (7) ذكور إقاماتهم سارية و (1) ذكر إقامته منتهية، و (7) وافدين من اليمن (5) ذكور و (1) وافدة إقاماتهم سارية و (1) ذكر إقامته منتهية، (4) وافدين من موريتانيا (2) ذكور إقاماتهم سارية و (2) ذكور إقاماتهم منتهية، و (3) وافدين من أثيوبيا (1) ذكر و (2) إناث إقاماتهم سارية، و (3) وافدين من نيبال (2) ذكور إقاماتهم سارية و (1) ذكر إقامته منتهية، و (2) وافدتان من الفلبين إقاماتهن سارية، و (2) وافدان ذكور من ارتيريا وسيرلانكا إقاماتهم سارية.وبلغ مجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (20) وافدًا، حسب الجنسيات التالية: ، (6) وافدين ذكور من الهند إقاماتهم سارية، و (5) وافدين ذكور من باكستان إقاماتهم سارية، و (2) وافدين ذكور من السودان إقاماتهم سارية، و (2) وافدين من اليمن ذكر وأنثى إقاماتهم سارية، و (2) وافدتات من قطر إقاماتهن منتهية، و (2) وافدات من الأردن والفلبين، ووافد من نيبال إقاماتهم سارية.// يتبع //10:02ت م0022