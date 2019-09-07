عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
جدة 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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10:31ت م
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