عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
جدة 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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10:31ت م
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