بغداد 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وبحثا خلاله العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.وتطرقت إلى إعلان وزارة الخارجية العراقية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للجامعة العربية تنص على إعفاء العراق بنسبة 75 في المئة من ديون صناديق الدعم المقدمة للدول العربية، وجدولة المتبقي.وتناولت بهذا الشأن الزيارة الرسمية التي قام بها لبغداد الأسبوع الماضي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط, مركزة على المباحثات التي أجراها مع الرئاسات العراقية الثلاث.وتطرقت إلى الزيارة الرسمية التي يزمع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي القيام بها إلى الصين نهاية الشهر الجاري، لمناقشة مجالات التعاون الثنائي المختلفة والتوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات بهذا الخصوص.وتناولت مجددًا تأكيد المسؤولين العراقيين على مختلف المستويات بأن العراق ينأى بنفسه عن سياسة المحاور والصراعات الدولية, وعرجت على جدول أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي وصلته بمهام المجلس الرقابية والتشريعية.// انتهى //10:49ت م0036