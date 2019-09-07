رام الله 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، تنديدًا بالحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.وتناولت صحف الصباح تصريحات وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أن الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104، التي انعقدت في الجامعة العربية تعزز من فرص تطوير اقتصادنا الوطني وتمكين الحكومة الفلسطينية من ترجمة رؤيتها التنموية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات مدير عام الوكالة عماد الزهيري، أن برنامج التعاون الثنائي الذي تم تنفيذه بين فلسطين وبوتسوانا هو الأول منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 2017، مشيرًا إلى وجود كفاءات فلسطينية مميزه قادره على مشاركة خبراتها مع الدول الصديقة بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتابعت صحف فلسطين تصريحات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج.وأولت هذا النهار اهتمامًا بإعلان رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا وفاة الرئيس السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بين 1980 و2017 .وأوردت صحف اليوم خبر اعلان الأمم المتحدة أنه تم إرسال مساعدات إنسانية الجمعة إلى مخيم للنازحين في سوريا قرب الحدود الأردنية، للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.وتحدثت صحف فلسطين عن إزالة مجلس اللوردات البريطاني آخر عقبة برلمانية أمام مشروع قانون برفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق برغم المقاومة الشديدة للحكومة في بداية الجلسة.// انتهى //10:51ت م0037