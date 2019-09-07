تونس 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الحرس التونسي 29 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظتي صفاقس ومدنين جنوب تونس.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين، أن حرس الشواطئ بمحافظة صفاقس أوقف 24 مهاجرًا على متن مركب بحري وسط شواطئ المحافظة، وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.وأضافت أن وحداتها بمحافظة مدنين أوقفت خمسة مهاجرين لدى دخولهم تونس قادمين من ليبيا.// انتهى //11:56ت م0042