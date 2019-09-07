الرباط 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واستناولت عدد من الصحف المغربية الصادرة اليوم السيناريوهات المحتملة للتعديل المرتقب في الحكومة المغربية الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، والمتوقع مع بداية الدخول السياسي الجديد.وذكرت أن السيناريوهات المتداولة، تتراوح بين إحداث تغييرات على هندسة الحكومة من خلال تقليص عدد أعضاءها، وإحداث تغييرات في بعض القطاعات.وتابعت الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة المقررة في تونس في منتصف الشهر الجاري. وذكرت أن التنافس بدأ يشتد بين المرشحين الستة والعشرين لاقتراع الرئاسة.وتناقلت ، خبر إعلان المبعوث الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط جايزون غرينبلات استقالته من منصبه في غياب أسباب واضحة أو معلنة.وتحدثت الصحف عن التوتر الذي قفز إلى الواجهة في العلاقات بين لبنان وتركيا، بعد قرار أنقرة استدعاء سفير لبنان لديها، على خلفية أعمال وصفتها بالاستفزازية أمام سفارتها في بيروت.وتطرقت إلى الضغوط المكثفة التي تمارسها أنقرة على الاتحاد الأوروبي، عبر تهديدها بفتح حدودها أمام اللاجئين السورين للوصول إلى أوروبا في حال لم تحصل تركيا على دعم ومساعدات دولية كافية لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا.أوروبيًا،سلطت الصحف الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، خاصة على مستوى إشكالية محاربة الهجرة غير الشرعية.// انتهى //12:02ت م0043