لندن 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتبني مجلس اللوردات البريطاني على مشروع القرار الذي تبناه مجلس العموم قبل يومين ويجبر الحكومة على التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.ولفتت الصحف الانتباه إلى إعلان أحزاب المعارضة البريطانية رفضها دعم عريضة ثانية يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون طرحها يوم الاثنين القادم للدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.وأخبرت الصحف رفض المحكمة العليا البريطانية دعوى قضائية رفعها بريطانيون ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان بين 9 سبتمبر إلى 14 من أكتوبر المقبل.وأشارت الصحف إلى تأكيد وزيري الدفاع لبريطانيا والولايات المتحدة التزامهما بحلف شمال الأطلسي (ناتو) كونه حجر الأساس للشراكة الدفاعية عبر الأطلسي التي حافظت على أمن أوروبا لأكثر من سبعة عقود.وأخبرت الصحف بتعيين المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش الذي ستتركز مهامه على دعم خطة السلام الأمريكية.// انتهى //12:32ت م0046