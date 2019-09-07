الجزائر 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على خروج آلاف المواطنين الجزائريين في مسيرات سلمية للجمعة 29 من الحراك الشعبي، مطالبين بتغيير النظام السياسي واجراء انتخابات شفافة ونزيهة.واشارت إلى شروع البرلمان الجزائري في تجريد عدد من النواب من الحصانة البرلمانية بطلب من القضاء، تمهيدًا لمحاكمتهم في قضايا فساد.وتابعت الشأن التونسي، لافتة الانتباه إلى تنظيم مناظرات تلفزيونية لأول مرة في الوطن العربي بين المرشحين في السباق نحو كرسي رئاسة الجمهورية.وأبرزت اعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة في السودان برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مبينةً إصدار الاتحاد الإفريقي قرارًا برفع تجميد عضوية السودان في هياكله.// انتهى //12:37ت م0048