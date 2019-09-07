الخبر 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسدشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أمس مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر، الذي يهدف إلى استثمار أوقات الأطفال بشكل فعّال وتنمية مهاراتهم العلمية واللغوية بطرق وأساليب حديثة.وأوضح المقبل خلال الافتتاح أن هذا المركز يعد بيئة ملائمة لاستكشاف مواهب الأطفال من خلال إيجاد كل الوسائل والأدوات التي تعينهم على ذلك وتوسيع مداركهم نحو آفاق متنوعة في علوم الفضاء والبرمجة والرياضيات والمهارات وبناء الذات وهذا هو المستهدف في رؤية المملكة ٢٠٣٠.وأكد بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، دائما ما تؤكد أهمية الإبداع والابتكار ودعم كل فكرة متميزة في هذه المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بالأبناء والبنات الذين هم عماد المستقبل .وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة تشجع على إقامة مثل هذه المراكز التي تهتم بضيافة الأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات مقدماً شكره لفريق العمل وجميع العاملات فيه.فيما قدمت المدير التنفيذي للمركز عمشاء بنت سعد الشلوي شكرها لمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حضوره وتدشينه للمركز، مبينة أن المركز يعتمد على منهج مونتسوري في التعليم والتدريب وهو أبرز المناهج في تعليم الطفولة ويعتمد على التعلم باللعب كما أن المركز يركز على النواحي العلمية كالعلوم والفلك والرياضيات والبرمجة ويطبق استراتيجية STEM.// انتهى //13:45ت م0055