الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 "معرضاً تعريفياً" مصاحباً في مقر انعقاد المسابقة بفندق برج الساعة فيرمونت، حيث يرصد تاريخ المسابقة منذ تأسيسها حتى آخر نسخة من المسابقة.ويتضمن المعرض صوراً للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-, وصوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين-حفظهما الله-, كما يتضمن المعرض كلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تتحدث عن عناية المملكة بالقرآن الكريم وأهله منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - وصولاً إلى العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.كما يتضمن المعرض لوحات تعريفية وصوراً عن المسابقات الماضية واللجان العاملة ولقطات تكريم الفائزين, إلى جانب عرض صور بواسطة شاشات تلفزيونية ذكية تحكي جوانب من المعلومات الخاصة بالمسابقة الدولية وتاريخها.// انتهى //13:53ت م0056