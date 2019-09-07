ظهران الجنوب 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأدّى محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بجامع بن صمان بأحد رفيدة ، صلاة الميت على شهيد الواجب حسن بن شايع القحطاني ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل محافظ أحد رفيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأسرة الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.// انتهى //15:25ت م0069