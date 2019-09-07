سكاكا 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح أن المملكة تعنى بكتاب الله منذ عهد مؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - هذه البلاد المباركة، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شهدت الرعاية بالقرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا ودعمًا لا نظير له محليًا ودوليًا.وبين أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره خير شاهد على ذلك وإِسهامًا في ربط الأُمة بالقرآن الكريم الذي هو مصدر عزها وسعادتها في الدنيا والآخرة ، وتشجيعًا للمشاركين من أبناء الوطن وغيرهم على الإقبال على كتاب الله - عز وجل - حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا ، وعناية بتجويده وتفسيره ، ليكون نبراسًا لهذه الأمة لسلوك طريق الاعتدال والوسطية بلا غلو في الدين وتنطع ولا جفاء عنه وتميع ، فالقرآن الكريم حبل الله القَويم وصراطه المستقيم.وأشار إلى أن المملكة كان لها السبق في هذا العصر بالعناية بكتاب الله وحفظه حسيًا ومعنويًا ، فكان له الصدارة بالاهتمام به من جميع الوجوة طباعة وتحفيظًا ونشرًا حتى وصل إلى جميع دور المسلمين في بقاع العالم.وأوضح أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي وزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قامت بالرعاية التنظيمية لهذه المسابقة وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ، داعيًا الله أنْ يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما هو خير للإسلام والمسلمين ، وأن يعينه على خدمة القرآن وأهله الذين هم أهل الله وخاصته ، وأن يبارك في جهود جميع من له يد في إنجاح هذا العمل العظيم في خدمة كِتاب الله.// انتهى //15:37ت م0070