السيح 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالخرج غدًا, حلقة عمل بعنوان "حصر معوقات وتحديات القطاع الخاص"، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح.وتهدف حلقة العمل إلى إعداد خطة للمساهمة في تحسين بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.ودعت غرفة الخرج رجال وسيدات المال والأعمال للمشاركة في حلقة العمل وإثرائها.// انتهى //15:37ت م0071