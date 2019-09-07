تبوك 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسرأس مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أمس, الاجتماع التحضيري للاستعداد لليوم الوطني, بحضور رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.واستهل العنزي الاجتماع بنقل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بضرورة تنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني وترقى لأهمية الحدث, مؤكدًا أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تعزز قيم المواطنة والولاء والانتماء وتعكس قوة التلاحم بين الشعب وقيادته.وناقش الاجتماع العديد من الآراء والمقترحات ومتابعة الاستعدادات للبرامج والفعاليات التي ستنفذها لجان الجمعية باليوم الوطني وتستمر لمدة يومين تتخللها العديد من الفقرات والعروض الفلكلورية والغنائية والشعرية والمسرحية والمعارض التشكيلية والضوئية بمشاركة عدد من نجوم الثقافة والفنون بالمنطقة.// انتهى //15:39ت م0072