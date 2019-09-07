شنغهاي 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واساقترب المنتخب الأسترالي من بلوغ الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين، بفوزه اليوم في أولى مباراتيه في الدور الثاني على جمهورية الدومينيكان بنتيجة 82 - 76.وأتى فوز المنتخب الأسترالي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة للدور الثاني، ويضاف إلى ثلاثة انتصارات حققها في المباريات الثلاث للدور الأول، ليتصدر بالتالي مجموعته حاليا برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين فرنسا وثلاث نقاط عن ليتوانيا، قبل لقاء هذين المنتخبين في وقت لاحق اليوم .وشهدت مباريات الجمعة تأهل صربيا وإسبانيا وبولندا والأرجنتين إلى ربع النهائي.// انتهى //15:49ت م0074