المدينة المنورة 8 محرم 1441هـ الموافق 7 سبتمبر 2019م واستنطلق في المدينة المنورة بعد غد الاثنين أعمال وجلسات العمل العلمية للمؤتمر الدولي " الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" الذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال المدة من 10 - 12 محرم 1441 هـ وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .وأوضح الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور حسن بن عواد السريحي أن أكثر من 75 متحدثًا وخبيرًا يشاركون في 16 جلسة من أعمال المؤتمر من دول باكستان وسنغافورة والكاميرون والإمارات والبحرين وعمان ولبنان والأردن ومصر والسودان والجزائر والمغرب وتونس ، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين متخصصين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية.وسيستعرض المتحدثون من خلال البحوث وأوراق العمل 6 محاور رئيسة تشتمل على محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات ومحور المكتبة والمجتمع : العلاقة والحاجات المتطورة.وأشار الدكتور السريحي إلى أنه ستعقد أربع جلسات رئيسة حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار ، كما سيقام معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث ، مبينا أن المؤتمر الذي يدشن به المجمع أنشطته وبرنامجه الثقافية يحظى بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الأمناء لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية حيث وجه سموه بتهيئة كافة السبل لإنجاح المؤتمر المقام برعاية عدد من المؤسسات الوطنية كصندوق الاستثمارات العامة والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة رؤى المدينة ، لافتًا إلى أن التسجيل في المؤتمر مازال متاحًا عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الإلكترونية: https://cutt.us/HCfHi.// انتهى //15:51ت م0075