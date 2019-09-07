الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الطاقة وعدد من الجهات ذات العلاقة، في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي ينظمه مجلس الطاقة العالمي، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.ويستقطب المؤتمر عددًا من الشخصيات العالمية وصناع القرار، يناقشون خلاله مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم وضمان وصولها إلى جميع الدول.وتشارك المملكة بجناح تفاعلي يضم نحو خمس وعشرين جهة ذات علاقة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى أحد عشر متحدثًا من المملكة، بهدف تسليط الضوء على التحول في مجال الطاقة في المملكة وجهودها الكبيرة في هذا المجال.// انتهى //15:52ت م0076