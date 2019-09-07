الدوادمي 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسينظم مركز الحي المتعلم بالدوادمي غدًا، برنامجًا تعليميًا بعنوان "الإعداد لاختبارات الآيلتس"، يقدمها المدرب موسى الربعي، وذلك بمقر بثانوية الدوادمي الأولى.ويتناول البرنامج الذي يستمر على مدى شهر بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع عدة محاور من أهمها تطوير المهارات اللغوية من خلال منهج اختبار الآيلتس، وخوض نطاق واسع من المواضيع التي تضم المهارات المطلوبة في اختبار الآيلتس والتعرف على نظام أسئلة اختبار الآتليس.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التي ينفذها مركز الحي المتعلم، للمستفيدين من خدماته، وإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من البرامج التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.// انتهى //16:00ت م0078