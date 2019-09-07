الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسيقام غدا نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم بين حامل اللقب الزمالك وبيراميدز على استاد برج العرب في الإسكندرية .وسيكون النهائي الـ87 للمسابقة لموسم 2018 - 2019، الأول بين الفريقين ، ويسعى الزمالك للاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب سموحة، وهو بلغ المباراة النهائية لموسم 2018 - 2019 بفوزه على الاتحاد السكندري بهدف في نصف النهائي، وجاء تأهل بيراميدز بفوزه على بتروجت بهدفين ، وهو يبحث بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان إلى تحقيق أول لقب له .// انتهى //16:00ت م0079