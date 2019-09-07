الخرطوم 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم بالقصر الرئاسي مبعوث رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير.وأكد عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية عقب اللقاء التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد.وأضاف أن وفد السودان المفاوض سيتوجه بعد غد الاثنين إلى مدينة جوبا للبدء في المفاوضات، مشيراً إلى أن عملية تحقيق السلام قائمة على الشراكة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.// انتهى //16:01ت م0080