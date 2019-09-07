الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ عصام عابد الثقفي على تميز جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في معرض الكتاب الدولي في جاكرتا، مشيراً إلى أنه يعكس رسالة الوزارة في نشر الإسلام الوسطي وتعزيز قيمه السمحة لدى المسلمين، ونبذ كل أشكال التطرف والغلو التي تنافيه .جاء ذلك خلال زيارته للجناح, حيث اطلع السفير الثقفي عما يحتويه الجناح وما يعرض فيه من المصاحف ومختلف الكتب الإسلامية التي تُقدم للزوار، مثمناً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في نشر الإسلام الوسطي والموروث العلمي للتاريخ والحضارة الإسلامية من خلال النشر والتأليف، لاسيما طباعة القرآن الكريم وتراجم معانيه بلغات عالمية.وأشاد السفير الثقفي بما شاهده خلال جولته بجناح الشؤون الإسلامية من معروضات وتقنيات إلكترونية تمكن زوار الجناح من تحميل إصدارات الوزارة العلمية عبر تطبيقات الجوال ما يسهم في سهولة الوصول للمعلومة والاستفادة من الكتب الإسلامية, مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على مشاركتها في هذا المعرض، مبيناً أن تواجد المملكة في مثل هذه المعرض مهم جدًا لاسيما أن جمهورية إندونيسيا بلد إسلامي وتعني الشيء الكثير للمملكة.وقدم الثقفي شكره للقائمين الذين أسهموا وشاركوا في الجناح خاصة وزارة الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والذين قدموا من المملكة للإشراف على الجناح طوال فترة المعرض.وفي ختام الزيارة، قدّم المشرفون على الجناح لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا هدية تذكارية من مطبوعات وإصدارات الشؤون الإسلامية، كما التقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة.// انتهى //16:04ت م0082