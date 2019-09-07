بريدة 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واسأعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440 -1441هـ، ابتداء من غدٍ الأحد.وأوضحت عمادة خدمة المجتمع أن التسجيل سيشمل دبلوم الأمن السيبراني للطلاب والطالبات "دبلوم عالي"، في فصلين دراسيين وذلك بمبلغ (6000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، بالإضافة إلى دبلوم موارد بشرية للطلاب والطالبات فصلين دراسيين بمبلغ (5000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، ودبلوم إدارة مكتبية للطلاب والطالبات في فصلين دراسيين وذلك بمبلغ (5000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، على أن تكون الدراسة في مقر كلية العلوم والآداب بالرس، وكلية إدارة الأعمال بالرس.واشترطت العمادة أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس (حاسب آلي وأقسامه) لدبلوم الأمن السيبراني، فيما يشترط أن يكون المتقدم للإدارة المكتبية والموارد البشرية حاصلا على مؤهل ثانوي، وألا يقل عدد المتقدمين على الدبلوم الواحد عن 35 طالب وطالبة، مع ضرورة توفر المستندات المطلوبة وهي: أصل شهادة المؤهل للمطابقة في حال تم القبول، وأصل الهوية الوطنية، حيث تتم المطابقة وسداد الرسوم عبر بطاقة الصراف الآلي في مقر العمادة الرئيس في بريدة، وفِي كلية العلوم والآداب بالرس.// انتهى //16:15ت م0083