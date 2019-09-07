مكة المكرمة 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأكد عدد من أولياء أمور المتسابقين المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية الأربعين، أن اختيار المسجد الحرام موقعًا لانعقاد المسابقة جعل في نفوس المشاركين تنافسًا قويًا شريفًا، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم المسابقة وفق أعلى المستويات.جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم خلال مرافقتهم لأبنائهم المشاركين في المسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة، حيث يشارك في هذا العام 146 متسابقًا يمثلون 103 دول من مختلف دول العالم خلال الفترة 8 - 12 من شهر محرم الجاري.ففي البداية قال المرافق عثمان تراوري الذي يعمل معلمًا لحلقات القرآن الكريم في جمهورية مالي : هناك الكثير من القراء يتنافسون في مدارسنا من أجل المشاركة في هذه المسابقة الدولية، موضحًا أنه يرافق ابنه المشارك في الفرع الثاني، حيث يتنافس مع بقية القراء من دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أنَّ هناك أثرًا طيبًا وجميلًا ترك في نفوس المشاركين كون المسابقة تقام في الحرم المكي.أما المرافق جمال السيد من جمهورية مصر العربية أوضح أن ابنه أحمد استعد جيدًا للمشاركة في المسابقة الدولية لعظم شأنها خصوصًا وأنه يشارك فيها نخبة من قرّاء العالم الإسلامي ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية كما هو حال المسابقة كل عام، مشيرًا إلى أن التنظيم كان أكثر من رائع، ولا غرابة في ذلك فالمملكة سباقة في فعل الخير وهذه المسابقة خير دليل على ذلك.وتحدث والد المتسابق بلال محمد سيّد جمعة من جمهورية مصر العربية عن ابنه الذي يحفظ القرآن الكريم كاملًا، ويقرأ القرآن بعشر قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن المشاركة في هذه المسابقة التي تقام بجوار الحرم المكي له رونق خاص ومشاعر فياضة.ورفع أولياء أمور المتسابقون شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام كبير لكتاب الله الكريم وأهله، كما قدموا شكرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وحسن تنظيم وفق أعلى المستويات.// انتهى //16:27ت م0087