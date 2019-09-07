بريدة 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسوقّعت مديرية السجون بمنطقة القصيم ممثلةً بالإدارة العامة لسجن بريدة مؤخراً ، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المشيطي المتخصصة في مجال التمور، تزامنًا مع فعاليات مهرجان تمور بريدة ، التي تتضمن تدريب وتوظيف نزلاء سجن بريدة بعد الإفراج عنهم في مجال بيع وتسويق التمور ، وذلك في سجن مدينة بريدة.أكد شيخ دلالي سوق مدينة التمور ببريدة خالد بن علي المشيطي، أن مذكرة التفاهم سيقدم من خلالها التدريب والتأهيل على عمليات البيع والشراء والمزادات وتصدير التمور وتغليفها وتدوين الصفقات التي تتم بين البائع والمشتري, بالإضافة إلى دعمهم ماديًا ومعنويًا.وأشاد بالجهود التي تقدمها مديرية السجون بمنطقة القصيم ودعم السجناء بعد الافراج عنهم وتأهيلهم في شتى المجالات ، كما قدم شكره للقائمين على مهرجان تمور بريدة ، متمنياً ان تكون المخرجات بحجم التطلعات.// انتهى //16:33ت م0088