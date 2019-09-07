شرم الشيخ 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها بالمؤتمر الكشفي العربي الـ 29 ، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية ، بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ ، تحت شعار " الكشفية والتنمية المستدامة ".وشارك الوفد السعودي في حفل الافتتاح بمعرض استعرض فيه جهود جمعية الكشافة في التنمية المستدامة من خلال مجالات النمو الاقتصادي ، وحفظ الموارد الطبيعية ، والتنمية الاجتماعية التي تًطبقها في العديد من البرامج والمشاريع والفعاليات ومن أهمها خدمة الحجاج والمعتمرين ، والمحافظة على البيئة وإنمائها ، والمشروع الكشفي العالمي رسل السلام.// انتهى //16:33ت م0089