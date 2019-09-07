عام / الكشافة السعودية تعرض جهودها في تحقيق التنمية المستدامة بشرم الشيخ
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
شرم الشيخ 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها بالمؤتمر الكشفي العربي الـ 29 ، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية ، بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ ، تحت شعار " الكشفية والتنمية المستدامة ".
وشارك الوفد السعودي في حفل الافتتاح بمعرض استعرض فيه جهود جمعية الكشافة في التنمية المستدامة من خلال مجالات النمو الاقتصادي ، وحفظ الموارد الطبيعية ، والتنمية الاجتماعية التي تًطبقها في العديد من البرامج والمشاريع والفعاليات ومن أهمها خدمة الحجاج والمعتمرين ، والمحافظة على البيئة وإنمائها ، والمشروع الكشفي العالمي رسل السلام.
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16:33ت م
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