الرباط 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة ورشة عمل شبه إقليمية حول تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي في إطار العمل الثقافي الإسلامي المشترك، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي بالعاصمة الكويت.وأوضح بيان للمنظمة أن الورشة ستفيد خبراء متخصصون في مجال التنمية المجتمعية من المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والأردن، ومصر، والكويت.وأضاف البيان أن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الأفراد والجماعات، والتعريف بجهود منظمات وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي في بناء التماسك المجتمعي والمواطنة المشتركة، وستدرس دور وسائل الإعلام في نشر قيم الحوار وثقافة العيش المشترك في العالم الإسلامي.// انتهى //17:05ت م0091