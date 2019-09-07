رياضي / بن رأيه يسيطر على الأشواط الرئيسية بـ"ترف" و"الشيب" وأفضل توقيت من نصيب "شواهين"
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
الطائف 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم، تنفيذ 21 شوطا ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن الحقايق (بكار- قعدان)، على مسافة 2 كم وسط أجواء حماسية، وجاءت نتائجها على النحو التالي :
الشوط 1 :" ترف " لحمد راشد المري.
الشوط 2 :" الشيب" لـعلى راشد المري
الشوط 3 :"راهية" لـمحمد عبدالله المري.
الشوط 4 :"خطير" لـنايف خالد الهاجري.
الشوط 5: "نوف" لـ حمد على المري
الشوط6 :"الصداوي" لـ حمد سالم المري
الشوط 7: " هملوله " لجابر ناصر المري.
الشوط 8 :"المهيب " لـغصن سعيد المسلمي
الشوط 9: "العزوم" لـ سعد حمد المري
الشوط 10: "رزام" لـعبدالله خرصان ال مخلص.
الشوط 11: "النايفه" لمحمد رويضان الدوسري.
الشوط 12: "الزوبعي" لزيد جزل الشمري.
الشوط 13: "جمايل " لعلي محمد المري.
الشوط 14: "الجذاب" لعلي حسين المري.
الشوط 15: " جبارة" لـ سالم سعيد المري
الشوط 16 "الحذر " لسويد حزام الدوسري.
الشوط 17: "انتباه " لسعيد مظفر العامري
الشوط 18: " المتحد " لـتركي حماد الرشيدي
الشوط 19: " فن" لناصر محمد المري.
الشوط 20:" نواف" لمبارك سلطان القحطاني.
الشوط 21 " شواهين " لـ خليف رشيد الحربي.
// انتهى //
17:38ت م
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