الطائف 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسشهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم، تنفيذ 21 شوطا ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن الحقايق (بكار- قعدان)، على مسافة 2 كم وسط أجواء حماسية، وجاءت نتائجها على النحو التالي :‏الشوط 1 :" ترف " لحمد راشد المري.الشوط 2 :" الشيب" لـعلى راشد المري‏الشوط 3 :"راهية" لـمحمد عبدالله المري.‏الشوط 4 :"خطير" لـنايف خالد الهاجري.‏الشوط 5: "نوف" لـ حمد على المري‏الشوط6 :"الصداوي" لـ حمد سالم المري‏الشوط 7: " هملوله " لجابر ناصر المري.‏الشوط 8 :"المهيب " لـغصن سعيد المسلمي‏الشوط 9: "العزوم" لـ سعد حمد المري‏الشوط 10: "رزام" لـعبدالله خرصان ال مخلص.‏الشوط 11: "النايفه" لمحمد رويضان الدوسري.‏الشوط 12: "الزوبعي" لزيد جزل الشمري.‏الشوط 13: "جمايل " لعلي محمد المري.‏الشوط 14: "الجذاب" لعلي حسين المري.‏الشوط 15: " جبارة" لـ سالم سعيد المري‏الشوط 16 "الحذر " لسويد حزام الدوسري.‏الشوط 17: "انتباه " لسعيد مظفر العامري‏الشوط 18: " المتحد " لـتركي حماد الرشيدي‏الشوط 19: " فن" لناصر محمد المري.‏الشوط 20:" نواف" لمبارك سلطان القحطاني.‏الشوط 21 " شواهين " لـ خليف رشيد الحربي.// انتهى //17:38ت م0093