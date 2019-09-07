الجزائر 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأوقفت عناصر مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 92 شخصًا بين مهربين ومهاجرين، في عمليات متفرقة بعدة مدن جزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه تم إيقاف 77 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمدن تمنراست عين قزام وبرج باجي مختار وجانت والاغواط وحاسي مسعود وقسنطينة وتبسة وباتنة، وصادرت منهم 10 مركبات، ومولدين كهربائيين، و16 جهاز اتصال، ومنظار وهواتف نقالة، وكمية هامة من المواد الغذائية، وأغراض أخرى معدة للتهريب.وأضاف البيان أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن أوقفوا 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمدن تندوف والطارف، كما دمر الجيش الجزائري مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمدينة سكيكدة شرق الجزائر.// انتهى //18:07ت م0097