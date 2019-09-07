الطائف 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسسجلت هجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد حضور مميز في أول انطلاق أشواط الرموز ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية, حيث سيطرت على شوطي الرموز المفتوحة بعدما حسمت البكرة "الصميما" الشوط الأول للبكار بتوقيت زمني قدرة (02:48:07), فيما سيطر القعود (نواف) على المركز الأول من الشوط الثاني الرموز بتوقيت زمني قدرة (02:45:03)وجاء شوط الرمز الثالث من نصيب "إنجاز" المملوكة لفالح البلوي، وفي الشوط الرابع ذهب الرمز مع "ملبي" لمحسن بن محمد اليامي.// انتهى //18:37ت م0098