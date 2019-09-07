الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسنجحت جهود الشركة السعودية للكهرباء، في توطين صناعة "وصلات الكابلات الكهربائية – جهد 132 ك.ف"، من خلال برنامج "الشراكات الاستراتيجية" في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء وبرنامج "بناء" لتوطين الصناعات الكهربائية، الذي أطلقته الشركة، ويستهدف قياس وزيادة المحتوى المحلي في الصناعات المحلية، بتدشين أول مصنع في الشرق الأوسط، بالشراكة بين شركة تيهان الكورية الجنوبية وشركة العجيمي السعودية "تيهان السعودية".وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن حجم الاستثمار الكلي في هذا المشروع يبلغ ثمانية ملايين دولار، وحجم الاستثمار في المرحلة الأولى أربعة ملايين دولار، فيما تبلغ قدرة المصنع الانتاجية ما يقارب 6000 وصلة/نهاية للكابلات سنويًا، مؤكدة أنها تستخدم ما يقارب 2500 وصلة/نهاية للكابلات سنويًا.ويستهدف برنامج "بناء"، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إلى رفع الناتج المحلي وزيادة صادرات المملكة في مجال الصناعات الكهربائية، ويهدف إلى رفع نسبة المحتوى المحلي عن طريق العديد من المحاور من أهمها زيادة نسبة استخدام المواد المؤمنة من الصناعة المحلية, وكذلك القوى العاملة؛ لما فيه من استثمار لقدرات الشباب المؤهل وخفض لنسبة البطالة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى نقل التقنية المتخصصة، حيث أن هذا النوع من التصنيع يُعد فريدًا من نوعه، ونقله إلى المملكة له العديد من الفوائد الاستراتيجية منها توطين التقنية، إضافة إلى دعم سلسلة الإمداد ومالها من انعكاس إيجابي على بقية المصانع.كما أن برنامج "الشراكات الاستراتيجية" في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء قد أسهم في صياغة العديد من النجاحات عن طريق بناء شراكة استراتيجية بين الشركة وكبار المصنعين العالميين، تجعل من المملكة مركز إقليمي واعد للصناعات الكهربائية، خاصة في صناعات الجهد العالي والفائق على مستوى الشرق الأوسط.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدات اجتازت بنجاح جميع اختبارات الجودة التي أجريت لها في أحد المختبرات العالمية، وفقًا للمواصفات العالمية ومتطلبات الشركة، مما جعل المصنع مؤهلًا لدى "السعودية للكهرباء"، خاصة أن ملحقات الكابلات للجهد العالي تصنع لأول مرة محلياً، كما أن مصنع شركة "تيهان السعودية"، يُعد هو المصنع الوحيد حالياً في المملكة والشرق الاوسط الذي يقوم بصناعة ملحقات الكابلات الأرضية (وصلات ونهايات) للجهد العالي.ويُعد برنامج التوطين "بناء"، داعم لجميع المنشآت الوطنية والمتخصصة في قطاع الكهرباء، لما يقدمه من مميزات ودعم وأفضلية للشركات الوطنية.// انتهى //18:50ت م0100