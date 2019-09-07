الدمام 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسحظيت أمانة المنطقة الشرقية بـ 4 عقود من إجمالي 7 عقود استثمارية في القطاع البلدي، وقعها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الخميس الماضي بإجمالي عوائد تتجاوز ١٫٦ مليار ريال، وذلك ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه امتدادًا لجهود الأمانة في مجال الاستثمارات الذي نجحت من خلاله في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمارات والاستدامة المالية بالقطاع البلدي، أبرمت 4 عقود استثمارية بقيمة مليار و ٣٤٠ مليون ريال ، مشيرًا إلى أن العقود التي جرى توقيعها تضمنت عقدين لاستثمار المواقف الذكية للسيارات من خلال إنشاء ٢٠ ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار, الذي يُعد الأكبر من نوعه بالمملكة، كما جرى توقيع عقدين لمواقع لوحات إعلانية ، حيث شملت هذه العقود كلاً من الدمام والخبر والظهران، وتضمنت عددًا من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية.وأكد الجبير أن هذه العقود تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.ورفع معاليه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على رعايتهما غير المحدودة لاستثمارات الأمانة وجهودها وكل ما يخدم المنطقة ، كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على دعمه وتبنيه تطوير الاستثمارات بالقطاع البلدي.ولفت الانتباه إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة بهدف إشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي 2020 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة التنمية بمفهوم مستدام وتحقيق التحول الوطني وجودة الحياة.وأضاف أن الأمانة تعمل جاهدة لطرح المشاريع والحلول الاستثمارية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الشرقية بمفهوم تشاركي ينعكس على رفاهية قاطني المنطقة وراحتهم.وبين الجبير أن الأمانة نجحت في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمار و الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي بعد تحقيقها لقفزة نوعية ونمو بالاستثمارات من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القنوات الرقمية وتطوير وسائل التواصل مع المستثمرين، التي تؤكد ريادتها وتميزها بإشراك القطاع الخاص بالتنمية.وشدد معاليه على أن الأمانة اتجهت خلال الفترة الماضية لتشجيع منهج التنمية والاستثمار وتطوير الاستثمارات والإيرادات, وذلك تحقيقًا لما تحمله على عاتقها من مسؤوليات للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" التي تعتمد على ثلاثة محاور تنافسية : مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر, ووطن طموح، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في منظومة الاستثمارات، مشيرًا إلى تحول الخدمات الاستثمارية في الأمانة إلى خدمات رقمية بنسبة كبيرة، لافتًا الانتباه إلى أنه جرى الاستفادة منها في رفع الإيرادات وخفض المديونيات وميكنة عمليات المتابعة وتطوير منظومة وآليات الإشعارات ورسائل التذكير والتنبيهات بالسداد.// انتهى //18:50ت م0101