الطائف 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستستعد اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية لإطلاق مسابقة البلوت, ضمن فعاليات المهرجان بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيّمه تصل إلى 45 ألف ريال للفائزين.وأشارت اللجنة أنه سيتم الكشف عن ضوابط اللعبة, وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن في دعم الألعاب المجتمعية وما يوليه الاتحاد من دعم غير المحدود لجميع ما يلامس اهتمامات شرائح المجتمع.وتحتضن فعاليات قرية الهجن أكثر من 20 فعالية متنوعة كالسيرك العالمي والسيرك والرؤوس الفارغة واللعب بالنار وقوافل الإبل والأسواق الشعبية.ويأتي ذلك في وقت يشهد ميدان الطائف لسباقات الهجن انطلاقة الأشواط الختامية وتشارك فيها نحو 20 رمزًا وقد رصدت جوائز مالية كبيرة تقدر ب 53 مليون للفائزين في سباقات الهجن التي تشهد مشاركات 8 دول عربية وصديقة كفرنسا.// انتهى //19:17ت م0103