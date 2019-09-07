الخرطوم 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاجتماع التنسيقي للأمم المتحدة حول السودان، والذي يهدف إلى التوصل لقراءة مشتركة حول الوضع الحالي في السودان واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.وقال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع إنه يتوقع أن يكون للأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة.وأضاف " نتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقًا لأولويات الحكومة الانتقالية وتراعي المبادرات المحلية والنُهج القائمة على الطلب".ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاث أيام خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.// انتهى //19:19ت م0104