الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية مسابقة علمية ثقافية وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنظمها للمشاركين في المسابقة وتقام على مدى خمسة أيام .وتتضمن المسابقة أسئلة ثقافية متنوعة تهدف إلى تحفيز المشاركين وتنمية ثقافتهم العلمية وحصيلتهم الشرعية وبثِّ روح الألفة بينهم وتقوية الروابط الأخوية الإسلامية.يذكر أن المسابقة الثقافية المصاحبة تقام بحضور أمين عام المسابقة الشيخ سليمان بن فهد الخميس, ويُكرّم خلالها ثمانية فائزين لكل يوم بجوائز مادية بلغت قيمتها (500) ريال لكل فائز.// انتهى //20:26ت م0105