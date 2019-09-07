الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين إلى دور الثمانية من البطولة العربية الـ 15 للناشئين المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمّان رغم خسارته اليوم أمام منتخب مصر بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرياضية بالمدينة الرياضية بعمّان .ودخل المنتخب السعودي بتشكيل مكّون من هاشم اليوسف وظافر الدوسري وجواد آل خواهر وريان الحميدي وحسن الكعيبي وتركي الزهراني ، وعمد مدرب الأخضر محمد بن علي إلى اللعب بتشكيل يسعى من خلاله للتصدي لكل الكرات المصرية ، وقدّم الأخضر مستوى جيّدًا رغم خسارته بسبب بعض الأخطاء التي يسعى الجهاز الفني لتصحيحها قبل الدخول في منافسات دور الثمانية التي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم حيث يتأهل فريقان من كل مجموعة للدور ربع النهائي .// انتهى //20:26ت م0106