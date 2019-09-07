الرياض 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسخصّصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم قاعة للنساء لمشاهدة أحداث التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين التي يشارك فيها هذا العام 146 متسابقاً من 103 دول من مختلف دول العالم وتقام فعالياتها بالمسجد الحرام.وزودت القاعة التي تقع بجوار القاعة الرئيسة للمسابقة بتوسعة الملك عبدالله – رحمه الله- بالمسجد الحرام بشاشة ضخمة تتيح من خلالها أمانة المسابقة للنساء متابعة المسابقة.// انتهى //20:30ت م0107