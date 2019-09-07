رياضي / مونديال السلة 2019م : اليونان تخسر من الولايات المتحدة .. وتأهل فرنسا
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
شينزين 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
خسر منتخب اليونان من الولايات المتحدة بنتيجة 69-53 التي قطعت شوطا كبيرًا اليوم نحو التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين .
ورفعت الولايات المتحدة رصيدها إلى 8 نقاط وباتت نظريا في ربع النهائي بفارق نقطة عن كل من تشيكيا والبرازيل بعد سقوط الأخيرة 71-93 أمام تشيكيا، فيما تتذيل اليونان ترتيب المجموعة الحادية عشرة بست نقاط .
وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية بفوزه على ليتوانيا بنتيجة 78-75 ،ويتعين على فرنسا الفوز على أستراليا في مواجهتها الأخيرة لتفادي الولايات المتحدة المرشحة القوية لتصدر مجموعتها في ربع النهائي .
وخسر منتخب الأردن أمام كندا 71-126 ليتذيل مجموعته في تصنيف المنتخبات الخاسرة خلف ألمانيا وكندا والسنغال، فيما تأمل تونس أن تتصدّر مجموعتها في حال فوزها على أنغولا غدا الأحد.
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20:40ت م
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