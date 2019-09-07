شينزين 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واسخسر منتخب اليونان من الولايات المتحدة بنتيجة 69-53 التي قطعت شوطا كبيرًا اليوم نحو التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين .ورفعت الولايات المتحدة رصيدها إلى 8 نقاط وباتت نظريا في ربع النهائي بفارق نقطة عن كل من تشيكيا والبرازيل بعد سقوط الأخيرة 71-93 أمام تشيكيا، فيما تتذيل اليونان ترتيب المجموعة الحادية عشرة بست نقاط .وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية بفوزه على ليتوانيا بنتيجة 78-75 ،ويتعين على فرنسا الفوز على أستراليا في مواجهتها الأخيرة لتفادي الولايات المتحدة المرشحة القوية لتصدر مجموعتها في ربع النهائي .وخسر منتخب الأردن أمام كندا 71-126 ليتذيل مجموعته في تصنيف المنتخبات الخاسرة خلف ألمانيا وكندا والسنغال، فيما تأمل تونس أن تتصدّر مجموعتها في حال فوزها على أنغولا غدا الأحد.// انتهى //20:40ت م0109