إسلام آباد 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واساتفقت باكستان والصين وأفغانستان على مواصلة بذل الجهود المشتركة لبناء الثقة السياسية المتبادلة ودعم المصالحة والسلام والاستقرار الإقليميين والتعاون الإنمائي والربط والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.جاء ذلك في البيان الختامي المشترك للجولة الثالثة للحوار الثلاثي الباكستاني الصيني الأفغاني الذي انعقد في إسلام أباد برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يى ووزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني.ووفقًا للبيان فقد أعربت الأطراف الثلاثة عن ارتياحها إزاء التقدم المحرز في إطار التعاون الثلاثي القائم بين الدول الثلاث خصوصاً حول ما اُتفق عليه في الجولة الثانية التي انعقدت في كابل.وتضمّن البيان كذلك تأكيد العزم على تعزيز التعاون الثلاثي في مختلف المجالات وإدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في أنحاء مختلفة من أفغانستان والمتابعة الحثيثة للتطورات الأخيرة في الوضع الإقليمي ودعم تسوية النزاع في أفغانستان عن طريق التفاوض السياسي واحترام إرادة الشعب الأفغاني.// انتهى //20:41ت م0110