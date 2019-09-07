لندن 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واستغلّب المنتخب الإنجليزي على ضيفه البلغاري بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الأوربية لكرة القدم 2020م .وحقّق منتخب إنجلترا الفوز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في التصفيات ليتصدّر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن كوسوفو التي تراجعت ثانيا وجمعت ثمان نقاط من أربع مباريات فيما تجمّد رصيد بلغاريا عند نقطتين من خمس مباريات في المركز الخامس .// انتهى //21:20ت م0112