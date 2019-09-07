رياضي / تصفيات كأس أوروبا 2020م: إنجلترا تفوز على بلغاريا برباعية وتتصدّر مجموعتها
السبت 1441/1/8 هـ الموافق 2019/09/07 م واس
لندن 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس
تغلّب المنتخب الإنجليزي على ضيفه البلغاري بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الأوربية لكرة القدم 2020م .
وحقّق منتخب إنجلترا الفوز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في التصفيات ليتصدّر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن كوسوفو التي تراجعت ثانيا وجمعت ثمان نقاط من أربع مباريات فيما تجمّد رصيد بلغاريا عند نقطتين من خمس مباريات في المركز الخامس .
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21:20ت م
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